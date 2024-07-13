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2024 KPSS Sınavı İçin Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 KPSS sınavı nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını ve randevusuz işlemlerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yarın yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağını ve işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, uzun bir maratonun sonuna geldiniz. 14 Temmuz 2024 Pazar günü yapılacak 2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Sınavı'nda her birinize başarılar diliyorum. Unutmayın, Nüfus Müdürlüklerimiz sınav günü açık olacak, randevusuz olarak işlemelerini gerçekleştirecek. Bugüne kadar döktüğünüz alın teri ve verdiğiniz emeklerin karşılığını almanız dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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