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2024 KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı

2024 KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Eylül'de yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'de uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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