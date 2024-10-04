2024 KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Eylül'de yapılan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'de uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.