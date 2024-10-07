2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Branş Sıralamaları Açıklandı

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024- Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim'e katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın sonuçlara göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıdı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş sıralamalarına öğrenebilecek.