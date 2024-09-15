Üye Girişi
Haberler

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı Beypazarı'nda Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1850 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav, genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan toplam 120 sorudan oluşuyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024- Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde de yapıldı.

İlçede yaklaşık 1850 adayın katıldığı sınav, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 6 okulda gerçekleştirildi.

Sınav, saat 10.15'te başladı. Adayların saat 10.00'dan sonra alınmadığı sınav binalarının çevrelerinde sessizlik olması için polis ekiplerince önlem alındı.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Saat 12.25'te sona eren sınav süresince bazı adayların yakınları, sınav merkezlerinin dışında bekledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Politika Güncel Eğitim ankara Kamu Ösym KPSS

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin'in annesinin kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

 Narin cinayetini HTS kayıtları çözecek! Amca Salim Güran'da 4 gizemli konuşma

Cinayeti HTS kayıtları çözecek! Olay günü 4 gizemli konuşma
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title