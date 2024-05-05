2024-İSG/1 Sınavı Sonuçları 30 Mayıs'ta Açıklanacak
ÖSYM tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1) sonuçları, 30 Mayıs'ta açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1) yapıldı.
17 il, 18 sınav merkezinde 31 bin 362 adayın katılımıyla yapılan 2024-İSG/1 için 88 bina ve bin 143 salon kullanıldı.
Sınavda, emniyet görevlisi dahil 4 bin 205 personel görev aldı.
Öte yandan, ÖSYM, sınava başvuran adaylar için temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını "https://ais.osym.gov.tr adresinden" 10 gün süreyle erişime açtı.
Temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
İSG/1 sonuçları, 30 Mayıs'ta açıklanacak.