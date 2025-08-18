2024, İnsani Yardım Çalışanları için En Ölümcül Yıl Olacak

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, 2024'ün, insani yardım çalışanları için en ölümcül yıl olduğunu bildirerek, hayatını kaybedenlerin yüzde 95'inin yerel çalışanlar olduğunu kaydetti.

Chapagain, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını ve artmaya devam ettiğini kaydeden Chapagain, "2024, insani yardım çalışanları için kayıtlardaki en ölümcül yıldı ve öldürülenlerin yüzde 95'i yerel insani yardım çalışanlarıydı. 2025'in daha da kötü olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Chapagain, bu durumun sona ermesi gerektiği yönünde çağrıda bulunarak, ülkeleri, insani yardım çalışanlarının korunması için uluslararası yasaları uygulamaya çağırdı.

Daha fazla saldırıyı önlemek için yetkililerden derhal harekete geçmelerini de talep eden Chapagain, "Ölen insani yardım çalışanlarına saygı gösterilmeli ve insani yardım çalışanlarını öldürenler bunun hesabını vermeli. Herhangi bir yerdeki cezasızlık, her yerde cezasızlığı doğurur." değerlendirmesinde bulundu.

Chapagain, bağışçı ve kurumların, insani yardım çalışanlarının güvenliğine ve korunmasına yatırım yapması gerektiğinin de altını çizdi.