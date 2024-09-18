2024 Hainan Güz Otomobil Fuarı Başladı
Hainan'da düzenlenen fuarda yaklaşık 100 otomobil üreticisi yeni enerjili araçlar dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ürünlerini tanıttı.
HAİKOU, 18 Eylül (Xinhua) -- 2024 Hainan Güz Otomobil Fuarı, 13-16 Eylül tarihlerinde Hainan Uluslararası Konferans ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi. Fuarda yaklaşık 100 otomobil üreticisi, 50.000 metrekarelik geniş bir alanda ürünlerini sergiledi. Fuarda, sergilenen araçların yaklaşık yüzde 70'ini yeni enerjili araçlar oluşturdu.