2024 Gaikindo Cakarta Otomobil Haftası Başladı
Endonezya'nın Tangerang kentinde düzenlenen 2024 Gaikindo Cakarta Otomobil Haftası, 22 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuar, çeşitli otomotiv yenilikleri ve tasarımlarını sergiliyor.
CAKARTA, 23 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'da düzenlenen 2024 Gaikindo Cakarta Otomobil Haftası kapılarını ziyaretçilere açtı. Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen medya ön gösterimi sırasında ziyaretçilere muhteşem bir araç sergisi sunuldu.
Bu yıl 22 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen otomobil fuarında çok çeşitli otomotiv yenilikleri ve tasarımları sergileniyor.