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2024 Eylül Ayı Sıcaklık Rekoru: Son 53 Yılın En Sıcak Yedinci Eylülü

2024 Eylül Ayı Sıcaklık Rekoru: Son 53 Yılın En Sıcak Yedinci Eylülü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, 2024 yılı eylül ayı ortalama sıcaklığı 22,2 derece olarak gerçekleşti, bu da 1991-2020 normallerinin 1,3 derece üzerinde. Eylül, son 53 yılın en sıcak yedinci eylülü olarak kayıtlara geçti.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sıcaklık analizi raporuna göre; 2024 yılı eylül ayı ortalama sıcaklığı, 20,9 derece olan 1991-2020 normallerinin üzerinde 22,2 dereceye olarak gerçekleşti. 2024 eylül ayı, son 53 yılın en sıcak 7'nci eylülü olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı eylül ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre; 2024 yılı eylül ayında ortalama sıcaklıklar Ege ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin hemen hemen tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,9 derece olurken, 2024 eylül ayı ortalama sıcaklığı 22,2 derece ile normalin 1,3 derece üzerinde gerçekleşti. Eylül, son 53 yılın en sıcak 7'nci eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında en düşük sıcaklık eksi 1,2 derece ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi, en yüksek sıcaklık ise 44,3 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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