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2024 Emniyet Kemeri Denetimlerinde 677 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı

2024 Emniyet Kemeri Denetimlerinde 677 Bin Sürücüye İşlem Yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında emniyet kemeri denetimlerinde yapılan işlemleri ve bu kemerin trafik kazalarında sağladığı güvenliği açıkladı. Bakan, 29 milyon emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, emniyet kemerinin ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azalttığını vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında yapılan emniyet kemeri denetimlerinde 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldığını belirterek, "Emniyet kemeri kullanmak; trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında engelliyor" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet kemeri kullanmak; trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında engelliyor. 2024 yılında emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce; 29 milyon 97 bin 535 emniyet kemeri denetim gerçekleştirildi ve 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldı. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim" dedi.

'SON 1 HAFTADA 527 BİN 484 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI'

Ardından son bir haftadaki trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 155 bin 261, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 668, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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