2024 Dünya Yeni Enerjili Araç Kongresi Haikou'da Başladı

HAİKOU, 28 Eylül (Xinhua) -- 2024 Dünya Yeni Enerjili Araç Kongresi Cuma günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da başladı.

"Düşük Karbonlu Evrim ve Küresel İşbirliği" temalı üç günlük etkinlik, yeni enerjili araçların sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimini teşvik etmeyi ve karbon nötrlüğü hedefine ortaklaşa ulaşmak için küresel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.