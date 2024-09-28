Üye Girişi
Haberler

2024 Dünya Yeni Enerjili Araç Kongresi Haikou'da Başladı

2024 Dünya Yeni Enerjili Araç Kongresi Haikou'da Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düşük Karbonlu Evrim ve Küresel İşbirliği temasına sahip kongre, yeni enerjili araçların sürdürülebilir gelişimini desteklemeyi ve karbon nötrlüğü hedefi için işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

HAİKOU, 28 Eylül (Xinhua) -- 2024 Dünya Yeni Enerjili Araç Kongresi Cuma günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da başladı.

"Düşük Karbonlu Evrim ve Küresel İşbirliği" temalı üç günlük etkinlik, yeni enerjili araçların sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimini teşvik etmeyi ve karbon nötrlüğü hedefine ortaklaşa ulaşmak için küresel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Teknoloji Ekonomi Güncel Enerji Çevre Yaşam Dünya

Hizbullah doğruladı: Nasrallah öldürüldü

Nasrallah öldü mü? Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Erken seçim olacak mı? Erdoğan, tartışmayı bitirdi
Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme: 2 kişi yakalandı

Ayağına sıkan kişilerden 2'si yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arsenal Leicester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Leicester maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bandırmaspor Ankaragücü maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Samsunspor Göztepe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sarıyer Kırklarelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sarıyer Kırklarelispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Udinese Inter maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Udinese Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 29 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Aslan, Yay, İkizler burcu yorumu! 29 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });