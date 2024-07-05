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2024 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı Shanghai'da Başladı

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Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2024 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı, 'Herkes için İyi Amaçlı Yapay Zeka Yönetimi' temasıyla başladı. Etkinlikte, uluslararası işbirliklerinin artırılması, küresel yapay zeka yönetişiminin ilerletilmesi ve adil bir yönetişim mekanizmasının geliştirilmesi hedefleniyor.

SHANGHAİ, 5 Temmuz (Xinhua) -- 2024 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.

Perşembe günü "Herkes için İyi Amaçlı Yapay Zeka Yönetimi" temasıyla başlayan etkinlikte; açıklık, kapsayıcılık ve eşit katılımı içeren uluslararası işbirliklerinin yanı sıra, etkileşim platformlarının kurulması, küresel yapay zeka yönetişiminin ilerletilmesi ve açık, adil ve etkili bir yönetişim mekanizmasının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Konferans, hükümet yetkililerini ve uluslararası kuruluşların, endüstrilerin, üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin temsilcilerini bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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