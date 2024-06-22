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2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı Tianjin'de Başladı

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Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı, 'Yapay Zeka: Geniş Kalkınma Alanı, Sürdürülebilir Büyümede İtici Güç' temasıyla başladı. Fuarda, 'alçak irtifa ekonomisi sergisi' büyük ilgi gördü.

TİANJİN, 22 Haziran (Xinhua) -- "Yapay Zeka: Geniş Kalkınma Alanı, Sürdürülebilir Büyümede İtici Güç" temasıyla düzenlenen 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı, Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde başladı. Fuarda, "alçak irtifa ekonomisi sergisi" büyük ilgi gördü.

Gün geçtikçe daha da büyüyen alçak irtifa ekonomisi, lojistik, ulaşım, turizm ve hatta spor için çeşitli yenilikçi hava araçlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını sağladı. Bu ekonomi, uçak araştırma ve geliştirme, altyapı inşaatı ve işletimi ve uçuş faaliyetlerine yönelik hizmetler de dahil olmak üzere bir endüstri zincirini kapsıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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