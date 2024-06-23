2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda İnsansı Robotlar Sergilendi

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ÇEKİM TARİHİ: 20 Haziran 2024

1. 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

2. İnsansı robot Xiaoqi'den çeşitli görüntüler

3. İnsansı robot Walker X'ten çeşitli görüntüler

5. 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde Pazar günü sona eren 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda sergilenen insansı robotlar ziyaretçileri büyüledi.

Canlı gibi görünen bu robotlar hızlı yürüyebiliyor, dans edebiliyor ve hatta kahve yapabiliyor.

Omuzlarına kadar uzanan parlak saçları, yüksek topuklu ayakkabıları, vücudu saran kıyafeti ve kusursuz makyajıyla insansı robot Xiaoqi, soruları yanıtlamak üzere sergi salonunda zarif şekilde duruyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentinde bulunan ve robotun üreticisi olan Ex-Robots'a göre, Xiaoqi modeli için seri üretime başlandı.

Günümüzde öncelikle müze ve eğitim kurumlarında kullanılan robotlar, fiyatları daha uygun hale geldiğinde daha farklı alanlarda hizmet verebilecek.

UBTECH Robotics Limited Şirketi tarafından üretilen 130 santimetre boyundaki insansı robot Walker X, fuarda dikkat çeken bir diğer ürün oldu.

Robot, insanları selamlayabiliyor, el sıkışabiliyor, Tai Chi yapabiliyor ve kalp selamı verebiliyor.

"Bu robotlar evlerde kullanıldıklarında buzdolabını açmak veya çiçekleri sulamak gibi işlerde aileye yardımcı olabilir. Robotlar ayrıca, tasnif ve görünüm denetimi gibi bazı endüstriyel alanlarda da kullanıldı. İnsan-robot işbirliği bazı ağır işleyen üretim süreçlerini kısaltabilir ve bazı endüstriyel ve akıllı üretim alanlarındaki güvenilirliği sağlayabilir."

Sektördeki uzman ve ajanslar, beş yıl içinde insansı robotların evlere gireceği ve bir dizi hizmet sunacağı konusunda iyimser.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlanan önergeye göre ülke 2025 yılına kadar insansı robotlar için bir ön inovasyon sistemi kurmayı hedefliyor. 2027 yılına kadar güvenli ve sağlam bir sanayi ve tedarik zinciri sistemine kavuşacak olan ülkede ilgili ürünler reel ekonomiye derinlemesine entegre olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.

(XHTV)