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2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda Akıllı Bağlantılı Yeni Enerjili Araçlar Sergileniyor

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Çin'in Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda, otomobil üreticileri, üniversiteler ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar ve araç mimarisi platformları sergileniyor. Ayrıca, simülasyon ve test platformları da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

TİANJİN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde devam etmekte olan 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda, yurtiçi ve yurtdışındaki otomobil üreticileri, üniversiteler ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar ve araç mimarisi platformlarının yanı sıra simülasyon ve test platformları ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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