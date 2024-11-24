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2024 Dünya Ormancılık Endüstrisi Konferansı Nanning'de Başladı

2024 Dünya Ormancılık Endüstrisi Konferansı Nanning'de Başladı
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Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen konferans, 19,4 milyar yuan değerinde 35 sözleşme ile ormancılık sektöründe inovasyona odaklanıyor. 1.100 şirketin katıldığı etkinlikte, 50.000 metrekarelik sergide küresel orman ürünleri tanıtılıyor.

NANNİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- 2024 Dünya Ormancılık Endüstrisi Konferansı, cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de başladı. Etkinlikte, toplam değeri 19,4 milyar yuan (yaklaşık 2,7 milyar ABD doları) olan 35 sözleşme imzalandı.

İki gün süren konferans, ormancılık sektöründe yüksek kaliteli kalkınmanın itici gücü olarak inovasyona odaklandı. Ormancılık yetkilileri, uluslararası ormancılık örgütleri ve tanınmış küresel şirketlerin temsilcilerinin iştirak ettiği konferansa yaklaşık 1.100 şirket katıldı.

Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi Başkanı Guan Zhi'ou, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2023 itibarıyla Çin'in orman örtüsü oranının yüzde 25'i aştığını ve orman stok hacminin 20 milyar metreküpü geçtiğini söyledi.

Guan, ülkenin ormancılık endüstrisinin toplam üretim değerinin geçen yıl 9 trilyon yuanı aştığını ve bunun Çin'i, ormancılık üretimi, ticareti ve tüketiminde dünyanın lider ülkesi haline getirdiğini belirtti.

Konferans kapsamında, 50.000 metrekarelik alanda 1.075 firmanın katılımıyla küresel orman ürünlerinin tanıtıldığı bir sergi de düzenlendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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