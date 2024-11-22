2024 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Konferansı Tianjin'de Başladı

TİANJİN, 22 Kasım (Xinhua) -- "İnovasyon Geleceği Güçlendiriyor, Beceriler Yeni Hayatları Aydınlatıyor" temasıyla 2024 Dünya Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Konferansı'nın açılış töreni çarşamba günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yapıldı.

Konferans çerçevesinde mesleki eğitim için en kapsamlı, dengeli, temsili ve kapsayıcı uluslararası platformu sağlamak amacıyla bir mesleki eğitim işbirliği kuruluşu olan Dünya Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Ligi kuruldu.

Konferansın yuvarlak masa toplantısında ise "Dünya Mesleki Eğitiminin Geliştirilmesine İlişkin Tianjian Mutabakatı" başlıklı deklarasyon 32 ülkeden eğitim ve diğer ilgili sektörlerden üst düzey yetkililer tarafından müzakere edilerek kabul edildi.