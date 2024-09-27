2024 Dünya İmalat Kongresi'nde 369,2 Milyar Yuan Değerinde Proje İmzalandı

HEFEİ, 27 Eylül (Xinhua) -- 2024 Dünya İmalat Kongresi'nde toplam 369,2 milyar yuan (yaklaşık 52,48 milyar ABD doları) değerinde toplam 718 proje imzalandı.

Bu projelerin 679'u 327,3 milyar yuan yatırımla imalat alanında yer alıyor. İmalat projeleri, toplam projelerin yüzde 95'ini ve toplam yatırımın yüzde 89'unu oluşturuyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Pazartesi günü sona eren etkinlik, toplam 20.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip. 451 katılımcının yer aldığı etkinlikte 236'sı ilk kez tanıtılan 2.605 ürün sergilendi.

Kongrede bu yıl ilk kez, akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar, dronelar ve insansı robotların sergilendiği büyük bir açık hava sergi alanı da yer aldı.

Özellikle bu yılki etkinlik, 41 ülke ve bölgeden katılımcıyla tarihindeki en geniş uluslararası katılıma ve en yüksek yabancı konuk sayısına ev sahipliği yaptı.