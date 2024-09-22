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2024 Dünya İmalat Kongresi Hefei'de Başladı

2024 Dünya İmalat Kongresi Hefei'de Başladı
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Çin'in Hefei kentinde düzenlenen 2024 Dünya İmalat Kongresi'nde, imalat sektöründeki en son ürünler ve yenilikler tanıtıldı. Ziyaretçiler, bindirme tip monoray tren, insansız elektrikli dikey kalkış ve iniş uçakları ile yeni enerjili araçlar gibi yenilikçi seyahat yöntemlerini keşfetti.

HEFEİ, 22 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Cuma günü başlayan 2024 Dünya İmalat Kongresi'nde imalat sektöründeki en son ürünler ve yenilikler tanıtıldı. Kongrede, bindirme tip monoray tren, insansız elektrikli dikey kalkış ve iniş uçakları ve yeni enerjili araçlar gibi birçok yeni seyahat yöntemleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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