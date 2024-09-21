2024 Dünya İmalat Kongresi Hefei'de Başladı

HEFEİ, 21 Eylül (Xinhua) -- 2024 Dünya İmalat Kongresi, Cuma günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de açıldı. Etkinlikte imalat sektöründeki en son ürün ve yenilikler sergileniyor. Dört gün sürecek "Daha İyi Bir Gelecek İçin Akıllı Üretim" temalı etkinlikte sergi, forum ve seminerlerin düzenleneceği toplam 20.000 metrekare sergi alanı bulunuyor.