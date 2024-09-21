2024 Dünya İmalat Kongresi Hefei'de Başladı
Hefei'de 21 Eylül'de açılan 2024 Dünya İmalat Kongresi, akıllı üretim temasıyla sektörün en son ürün ve yeniliklerini sergiliyor. Etkinlik, dört gün sürecek ve toplam 20.000 metrekarelik sergi alanında çeşitli forumlar ve seminerler düzenlenecek.
HEFEİ, 21 Eylül (Xinhua) -- 2024 Dünya İmalat Kongresi, Cuma günü Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de açıldı. Etkinlikte imalat sektöründeki en son ürün ve yenilikler sergileniyor. Dört gün sürecek "Daha İyi Bir Gelecek İçin Akıllı Üretim" temalı etkinlikte sergi, forum ve seminerlerin düzenleneceği toplam 20.000 metrekare sergi alanı bulunuyor.