2024 Çin Marka Günü Etkinlikleri Shanghai'da Başladı

SHANGHAİ, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin, marka inşasını teşvik etme çabalarını sürdürürken, 2024 Çin Marka Günü etkinlikleri Cuma günü Shanghai kentinde başladı.

"Çin markalarında daha iyi kalite, parlak gelecek" temasıyla düzenlenen etkinlikler bir açılış töreni, Çin'in marka gelişimi konulu bir forum, Çin markaları sergisi ve marka inşasına yönelik diğer faaliyetlerden oluşuyor.