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2024 Beijing Kültür Forumu Başladı

2024 Beijing Kültür Forumu Başladı
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Çin'de düzenlenen 2024 Beijing Kültür Forumu, 800'den fazla katılımcıyla kültürel miras, kalkınma ve etkileşim konularını ele alacak. Etkinlik, üç gün boyunca çeşitli forumlar ve kültürel etkinliklerle devam edecek.

1. ANONS (İngilizce): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri

2024 Beijing Kültür Forumu, Çin'de başladı. Perşembe günü açılan forumda yurtiçi ve yurtdışından 800'den fazla katılımcı kültürel miras, kalkınma ve etkileşim konularını ele alacak.

ANONS (İngilizce): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri:

2024 Beijing Kültür Forumu, Çin'de başladı. Perşembe günü açılan forumda yurtiçi ve yurtdışından 800'den fazla katılımcı kültürel miras, kalkınma ve etkileşim konularını ele alacak.

Organizatörlere göre, açılış töreni ve ana forumun yanı sıra üç gün sürecek etkinlikte altı paralel forum ve uzmanlara ve halka yönelik kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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