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2024 Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

2024 Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu
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Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen törende, 2024 Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri verildi. Ulusal ve bölgesel ödül sahipleri birbirinden önemli haberlerle ödüllendirildi.

(ANKARA) - 2024 Avrupa Birliği (AB) Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri, Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Gazeteciler Cemiyeti ve Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı (BIRN) tarafından düzenlenen "Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri", Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Haberlerin değerlendirildiği ulusal jüride; Faruk Bildirici, Çiğdem Toker ve Tülay Ünal Öçten yer alırken, bölgesel jüri; Drago Hedl, Dunja Mijatovic ile Can Ertuna'dan oluştu.

"Batı Balkanlar ve Türkiye'de Haberin Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen törende, Gazeteciler Asuman Aranca Kol, Murat Ağırel, Hale Gönültaş, Thalys Alcantara, Tunca Öğreten ile Murat Baykara ulusal ödül sahipleri olurken, bölgesel ödüller ise Ksenija Pavkov, Saša Dragojlo, Vanja Stokic ve Ajdin Kamber'e verildi.

Törende konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ayhan Aydemir, "Yaşamını, gerçeği araştırmaya ve açığa çıkarmaya adamış değerli meslektaşlarımı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

BIRN Hub Proje Yöneticisi Marija Vasilevska ise, "Araştırmacı gazetecilik, BIRN için öncelikli bir alandır ve en iyi araştırmacı hikayeleri ödüllendirerek daha iyi bir toplum inşa etmeye katkı sunduğumuza inanıyoruz" diye konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de, "Araştırmacı gazetecilerin anlattığı hikayeler yolsuzlukları açığa çıkarır, sesi duyulmayanların haklarını savunur ve statükoya meydan okur. Bu cesaret, azim ve gerçeğe olan sarsılmaz bağlılığınız için size minnettarız ve bu gece sizi onurlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birincilik ödülü, Asuman Aranca Kol'un oldu

Ulusal ödül kategorisinde birincilik ödülü, "Sinan Ateş Cinayeti Dosyasındaki Bilirkişi Raporuna T24 Ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş" haberiyle Asuman Aranca Kol'un oldu. Ödülü, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'den alan Kol, konuşmasında, "Bu haber, kamuda denetleme görevini yerine getirdiği için çok mutluyum. Çok kötü olayların yaşandığı bir ortamdayız. Ne yazık ki umudumuzu yitirdiğimiz bir zamandayız. Bu ödülü dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için alıyorum ve ardında çocuklarını bırakmış ailelere, öldürülen kadın ve çocuklara armağan ediyorum" dedi.

Murat Ağırel: Her zaman ve her şartta haber yapmaya devam edeceğiz

İkincilik ödülü, "Kızılay, deprem telaşında AHBAP'a çadır sattı" haberiyle  Murat Ağırel'in oldu. Ödülünü Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ayhan Aydemir'den alan Ağırel, konuşmasında, "Kamunun haber alma hakkını sağlayan meslektaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu, meslek hayatım boyunca ilk kez doğru çıkmaması için dua ettiğim tek haber oldu. Umarım bir daha böyle haberler yapmak zorunda kalmayız. Yine de her zaman ve her şartta haber yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Üçüncülük ödülü  "Süleymancılar, Brezilya'daki Amazon Ormanlarından Türkiye'ye Çocuk Getirdi" haberiyle Hale Gönültaş ile Thalys Alcantara'nın olurken, BIRN Hub Proje Yöneticisi Marija Vasilevska, gazetecilerin yurtdışında bulunmaları nedeniyle ödüllerini Avukat Nuray Özdoğan'a takdim etti. Gazetecilerin teşekkür konuşmaları, ekrandan yansıtıldı.

Hale Gönültaş, "Yaptığımız haberler nedeniyle hedef haline gelebiliyoruz. Türkiye'de gazetecilik suç olarak görülse de her nerede olursa olsun gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değil değildir" mesajını iletirken, Gazeteci Alcantara ise ödülü almaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Amacımız gençlerin ve çocukların korunmasıdır" dedi.

Jüri özel ödülü ise "Met Çıkmazı" haberiyle Tunca Öğreten ile Murat Baykara'nın oldu.

Bölgesel ödüller sahiplerini buldu

Bölgesel Ödüller, "Yüzeyin Altında: Ağın İçinde" haberiyle Ksenija Pavkov'a, "Arnavutlar Tarafından Tedarik Edilen Kalaşnikof Model AK-47'ler Sırbistan Üzerinden Geçen Mülteci Güzergahında Şiddeti Artırıyor" haberiyle Saša Dragojlo'ya, "Muğlak Kayıplar" Belgeseliyle Vanja Stokic ile Ajdin Kamber'e Gazeteci Can Ertuna tarafından takdim edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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