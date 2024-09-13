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2024 Ağustos Ayı Türkiye'de Sıcaklık Rekoru Kırdı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, 2024 Ağustos ayı Türkiye genelinde son 53 yılın en sıcak 4'üncü ağustos ayı olarak kaydedildi. Sıcaklık ortalaması normalin 1,3 derece üzerinde gerçekleşti.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre 2024 Ağustos sıcaklık ortalaması normalin 1,3 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayı, son 53 yılın en sıcak 4'üncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı Ağustos ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre 2024 yılı Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar, Tekirdağ, Kırklareli, Sarıyer, Bilecik, Afyon, Dalaman, Antalya'nın batı kesimlerinde, Kahramanmaraş, İç Anadolu Bölgesi'nin genelinde, Orta ve Batı Karadeniz'in genelinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir kesiminde, Kilis, Batman, Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. 1991-2020 normalleri ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,1 derece olurken, 2024 Ağustos ayı sıcaklığı 26,4 derece ile normalin 1,3 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 Ağustos ayı, son 53 yılın en sıcak 4'üncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

2024 Ağustos ayında en düşük sıcaklık 1,9 derece ile Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 46,1 derece ile Cizre'de tespit edildi. Ortalama minimum sıcaklıkları ise 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 1,9 derece üzerinde, ortalama maksimum sıcaklıkları ise maksimum sıcaklık normallerinin 0,8 derece üzerinde gerçekleşti.

BÖLGESEL DEĞERLENDİRME

Marmara Bölgesi'nin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,6 dereceyken, 2024 Ağustos ayı 26,1 derece oldu. Ege Bölgesi'nde ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,5 dereceyken, 2024 Ağustos ayı 28,2 derece olarak ölçüldü. Akdeniz Bölgesi'nin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27,4 dereceyken, 2024 Ağustos ayı 28,7 derece oldu. İç Anadolu Bölgesi'nin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece, 2024 Ağustos ayı 23,8 derece oldu. Karadeniz Bölgesi'nin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,0 dereceyken, 2024 ağustos ayı 24,2 derece olarak gerçekleşti. Doğu Anadolu Bölgesi'nin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,4 dereceyken, 2024 Ağustos ayı 24,4 derece oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30,7 dereceyken, 2024 Ağustos ayı da 32,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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