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2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında Okula Uyum Haftası Başladı

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Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası başladı. Öğrenciler ve velileri büyük bir sevinçle okula geldi ve derslere başladılar.

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası kapsamında ilk ders zili çaldı.

Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokuluna velileriyle gelen öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Okulun bahçesinde düzenlenen bayrak töreninin ardından sınıflara giren çocuklar sıralarına oturdu.

Heyecanlı oldukları gözlemlenen öğrenciler, öğretmenlerinin sınıflara girmesiyle ders başı yaptılar.

Sakarya'da Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında anaokulu ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri sabah saatlerinde velileriyle okula geldi.

Öğrenciler ile veliler, daha sonra okul binalarına alındı. Öğretmenleriyle sınıflara giren minik öğrenciler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Düzce'de de anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, aileleriyle kayıtlarını yaptırdıkları okulun bahçesinde sıraya girdi.

Velileriyle sınıflara alınan öğrenciler, balonlarla süslenen sıralarına oturduktan sonra öğretmenleriyle tanıştı.

Öğretmenler ayrıca, velileri eğitim döneminde yapılacaklar konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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