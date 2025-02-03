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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönemi Başladı

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönemi Başladı
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Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi başlangıcıyla birlikte, yüz binlerce öğrenci okullarına döndü. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına girdi.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

Konya'da 451 bin 864 öğrenci, ara tatilin sona ermesinin ardından okullarına döndü.

Kentteki okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sınıflarına girdi.

Aksaray'da 88 bin 450 öğrenci, Afyonkarahisar'da ise 149 bin öğrenci ders başı yaptı.

Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, arkadaşları ve öğretmeleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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