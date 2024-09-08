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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor

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Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan toplam 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen yarın ders başı yapacak. İstanbul'da trafiğe çıkacak 16 milyon öğrenci servisi nedeniyle eğitim saatleri değişecek.

(ANKARA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan toplam 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen ders başı yapacak. İstanbul'da trafiğe çıkacak 16 milyon öğrenci servisi nedeniyle kentte yarın okullarda 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim öğretim yapılacak.

Öğrencilerin, yaklaşık 3 ay süren yaz tatili sona erdi. Türkiye'deki 20 milyona yakın öğrenci ile okullarda görevli 1,2 milyon öğretmen yarın yeni eğitim öğretim yılına başlayacak.

Bu eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokula yeni başlayan öğrenciler için okullar geçen hafta açılmış, bu öğrenciler uyum programına alınmıştı.

İstanbul'da 715 bin 835 öğrenci okula yeni başlayacak

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde yaklaşık 16 bin öğrenci servisi trafiğe çıkacak. Bu nedenle trafik yoğunluğu yaşanmaması için yarın okullarda eğitim öğretim saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'de sona erecek.

İstanbul'da resmi ve özel okullarda 2 milyon 951 bin 685 öğrenci öğrenim görüyor. Bu öğrencilerden 715 bin 835'i bu yıl okula yeni başlayacak.

MEB'in çalışma takvimi

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde birinci dönem ara tatili yapılacak. Öğrenciler,  17 Ocak 2025 Cuma günü karne alacak. Öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

İkinci dönemde 31 Mart-4 Nisan 2025 tarihlerinde ara tatil yapılacak ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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