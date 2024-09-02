2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi Uyum Eğitimleri Başladı

HABER: ZEYNEP BOZUKLU / KAMERA: TUNAHAN GÜLER

(ANKARA) - 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri ise başladı. Öğrencilerin derslere ve öğretmenlere adapte olabilmesi amacıyla düzenlenen uyum eğitimlerinde, anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler yapılıyor. Uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenciler ve veliler, heyecanlarını ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

İlk ders zilinin 9 Eylül Pazartesi günü çalacağı 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi öncesinde, anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine uyum eğitimleri başladı. Öğrencilerin okula alışabilmesi için düzenlenen uyum eğitimleri, 2-3 Eylül günlerinde yapılacak. Uyum haftası kapsamında çocuğunu okula getiren bir veli, şunları söyledi:

"Sadece okuma, yazma öğrenmesi için değil, toplumun bir bireyi olması için ilk adımını bugün atıyor"

"Heyecanlıyız. Çocuğumuzla birlikte yeni bir süreç başlıyor. Okuma, yazmayı evde öğretmedik. Okullarda öğrenmesini istiyoruz. Zorlu bir süreç olacak ama ben kızıma güveniyorum. Sadece okuma, yazma öğrenmesi için değil, toplumun bir bireyi olması için, insan haklarını öğrenmesi için ilk adımını bugün atıyor. Bizler de veliler olarak öğretmenleriyle birlikte çocuğumuzun gelişimi için elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Başka bir veli, "Çok heyecanlıyım. Sabah sınıfta yerine oturduğunu gördüğümde ağlayacaktım. Kendi çocukluğum aklıma geldi. Çok mutluyum. İlerleyen zamanlarda daha yüksek okullarını da görürüz inşallah" dedi.

Bütün çocuklara başarılar dileyen bir veli, hem mutlu, hem de heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Çocuklar ise okulu ve arkadaşlarını sevdiklerini, keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.