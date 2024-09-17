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2024-2025 Eğitim Dönemi için 4-6 Yaş Kur'an Kursları Açıldı

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Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an Kursları'nın 2024-2025 eğitim öğretim dönemi düzenlenen bir açılış programı ile başladı. İl Müftü Vekili Sabri Bağcı, anne ve babaların çocuklarını milli ve manevi değerlere göre yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an Kurslarının 2024-2025 eğitim öğretim dönemi başladı.

Kayıboyu 4-6 yaş Kuran kursunda düzenlenen açılış programına İl Müftü Vekili Sabri Bağcı, Kur'an kursları eğitiminin önemine değindi.

Kur'an kursuna çocuklardan önce anne, babaların kalplerinin, Kur'an-ı Kerime olan sevdaları ve bağlılıkları ile değerlerini öğretme arzusu geldiğini ifade eden Bağcı, "Çocuklar bizlere Allah'ın emanetidir. Onları hayata nasıl hazırlarsak ömürlerini o minval üzere sürerler. Efendimizin de buyurduğu gibi 'Her çocuk fıtrat üzerine doğar, sonra anası ile babası onu hangi inanç üzere yetiştirirse o şekilde yaşar' Dolayısıyla bizler de bir Müslüman olarak bir mümin olarak Efendimize ümmet olarak çocuklarımızı Allah'ın emaneti ve nimeti bilerek yetiştirmeliyiz. Nasıl ki anne babalarımız bizleri yetiştirmiş ise bizlerde, aldığımız emaneti çocuklarımıza teslim etmek zorundayız. Unutmayalım ki anne babaların çocukları üzerinde hakları olduğu gibi çocukların da anne babalar üzerinde hakları vardır. Bu hakların en önemlisi onu milli ve manevi değerlerimize göre yetiştirip şekillendirmektir." dedi.

Program, çocuklar ve velilere yönelik düzenlenen çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel

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