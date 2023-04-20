2023 Zhongguancun Forumu Mayıs Sonunda Düzenlenecek

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- 2023 Zhongguancun Forumu, 25-30 Mayıs tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilecek.

Etkinliğin organizatörlerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, bu yılki teması "Ortak Bir Gelecek İçin Açık İşbirliği" olan forumda konferanslar, sergiler, araştırma başarılarının açıklanması, en yeni alanlardaki yarışmalar ve teknoloji ticareti yer alacak.

Forum, dünyanın en iyi bilim insanlarını ve kurumlarını, tanınmış inovasyon ve girişimcilik kuruluşlarını, insan toplumunun gelişimine öncülük eden yeni bilim ve teknoloji trendini ortaklaşa tartışmaya davet edecek.

2007 yılında kurulan Zhongguancun Forumu, ulusal düzeyde bir açık inovasyon platformu ve uluslararası bir forum haline geldi.