2023 Yılında Yöresel Hayvancılık İşletmelerine 6 Milyon 225 Bin Lira Destek Sağlandı

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2023 yılında yöresel hayvancılık işletmelerine 6 milyon 225 bin lira destek sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; aile işletmelerinin projeleri, Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından desteklendi. Bu kapsamda; 2023 yılında Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, İzmir, Çanakkale, Edirne, Uşak, Samsun, Kastamonu, Afyonkarahisar, Ağrı ve Erzincan'dan 14 yöresel proje değerlendirilerek toplam 6 milyon 225 bin liralık hibe desteği sağlandı.

İllerden gelen yeni taleplerle ilgili değerlendirmeler sürerken süt hijyeni konusunda 7 projeye hibe verildi.

Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi' bütçesine 386 bin 370 lira, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Süt Sağım Hijyeni Projesi' bütçesine 300 bin lira, Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Küçük Aile İşletmelerinde Sağım Hijyeni Eğitimi Projesi' bütçesine 494 bin lira, İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Süt Sığırı İşletmelerinde Süt ve Sağım Hijyeninin Arttırılması Projesi' bütçesine 428 bin lira, Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Çanakkale İlinde Süt Hijyeni ve Meme Sağlığı Projesi' bütçesine 450 bin lira, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Süt ve Sağım Hijyeni Projesi' bütçesine 143 bin 845 lira, Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Mandalarda Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi' bütçesine 229 bin 528 lira destek verildi.

Ayrıca, Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Yaşasın Buzağılar Gülsün Yüzler Projesi'ne 320 bin lira, Samsun Bafra Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Bafra Sarpın Köyü Arı Yetiştiricilerinin Kalkındırılması Projesi'ne 400 bin lira, Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Kastamonu Arıcılarının Ana Arı İhtiyacının İşletmede Üretilmesi Projesi'ne 564 bin 622 lira, Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Anadolu Merinosunun Yaygınlaştırılması Projesi'ne 825 bin lira, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Damızlık Büyükbaş Hayvanlarda Verimliliği Arttırma (Kızgınlık Tespiti) Projesi'ne 640 bin lira, Ağrı Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Arılar Yaşasın Hayat Yeşersin Projesi'ne 684 bin lira, Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Damızlık Büyükbaş Hayvancılık Mastitis Tespit Projesi'ne 360 bin lira destek sağlandı.