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2023 Yılında İşsizlik Oranı En Yüksek Hakkari, En Düşük Sinop Oldu

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il Hakkari, en düşük il ise Sinop oldu.

(ANKARA) - TÜİK, 2023 yılı il düzeyinde işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 tahmin edilirken; işsizlik oranı en yüksek il Hakkari, en düşük il Sinop oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait il düzeyinde işgücü istatistiklerini yayımladı. 2022 ve 2023 yılları için il düzeyinde işgücüne katılım oranı, istihdam oranı ve işsizlik oranı tahminleri ile bu tahminlere ilişkin yüzde 95 anlamlılık düzeyinde güven aralıklarının verildiği istatistiklere göre, Türkiye genelinde 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi.

İşsizlik oranı en yüksek il Hakari, en düşük il ise Sinop

İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu. Türkiye genelinde, 2023 yılı için istihdam oranı yüzde 48,3 olarak tahmin edildi. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt ilinde oldu.

İşgücüne katılma oranı en yüksek il Ardahan oldu

Türkiye genelinde, 2023 yılı için işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak tahmin edildi. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile Siirt ilinde oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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