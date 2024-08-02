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2023 Yılında Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk Sayısı Açıklandı

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TÜİK'in açıkladığı istatistiklere göre, 2023 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 537 bin 583 oldu. Bu olaylarda çocukların 242 bin 875'i mağdur, 178 bin 834'ü suça sürüklenme sebebiyle güvenlik birimlerine geldi ya da getirildi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıkladı. Buna göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2023 yılında 537 bin 583 oldu. Bu olaylarda çocukların 242 bin 875'i mağdur, 178 bin 834'ü suça sürüklenme sebebiyle güvenlik birimlerine geldi ya da getirildi.

TÜİK'ten 2023 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerine ilişkin yapılan açıklamaya göre; güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2023 yılında, 2022 yılına göre yüzde 10,7 oranında azalarak 537 bin 583 oldu.

TÜİK'in açıklamasına göre; bu olaylarda çocukların 242 bin 875'i mağdur olarak, 178 bin 834'ü suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 84 bin 751'i bilgisine başvurma amacıyla, 15 bin 716'sı kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 11 bin 179'u kabahat işlediği iddiasıyla, 4 bin 228'i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 39,8'ine yaralama, yüzde 20,8'ine hırsızlık, yüzde 7,7'sine pasaport kanununa muhalefet, yüzde 4,9'una uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,0'ına ise tehdit suçları isnat edildi.

"Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 217 bin 915 çocuğun yüzde 61,3'ü yaralama, yüzde 11,8'i cinsel suçlardan dolayı mağdur oldu"

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 242 bin 875 çocuğun yüzde 89,7'sini suç mağduru, yüzde 10,2'sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 217 bin 915 çocuğun yüzde 61,3'ü yaralama, yüzde 11,8'i cinsel suçlar, yüzde 8,6'sı aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,4'ü tehdit, yüzde 13,9'u ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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