2023 yılında 145 Van kedisi dünyaya geldi

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki son parti doğumlarıyla beraber 145 kedi dünyaya geldi. Van kedilerinin doğumları her mevsim senkronize bir şekilde devam ederken, son parti doğumlarda dünyaya gelen kediler de büyümüş oldu. Kedi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2024 yılının ilk parti doğumları için de hazırlıklar başlatıldı.