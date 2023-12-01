Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki son parti doğumlarıyla beraber 145 kedi dünyaya geldi. Van kedilerinin doğumları her mevsim senkronize bir şekilde devam ederken, son parti doğumlarda dünyaya gelen kediler de büyümüş oldu. Kedi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2024 yılının ilk parti doğumları için de hazırlıklar başlatıldı.

2023 yılında 145 Van kedisi dünyaya geldi

VAN - Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki son parti doğumlarıyla beraber 145 kedi dünyaya geldi.

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Van kedisi, cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden sayılıyor. Van kedilerinin doğumları her mevsim senkronize bir şekilde devam ederken, son parti doğumlarda dünyaya gelen kediler de büyümüş oldu. Kedi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2024 yılının ilk parti doğumları için de hazırlıklar başlatıldı.

"2023 yılı verimli oldu"

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2023 yılında üç parti şeklinde senkronize doğum yaptırdıklarını belirtti. 2023 yılının kalite açısından çok verimli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Şu anda 2024 yılının hazırlıkları devam ediyor. Hayvanların aşıları belli aralıklarla yapılıyor. Bu ayın sonuna kadar aşıları tamamlanmış olacaktır. Ayrıca ayın sonunda ise 2024 yılının birinci partilerini çiftleştirmeye başlayacağız. Hem sayı bakımından hem de doğan yavrunun kalitesi bakımından bir önceki seneyi geçme hedefimizle çalışıyoruz. Dolayısıyla da sadece bizim için sayı değil, aynı zamanda alınan yavruların kalitesi de çok önemlidir. Bu nedenle 2023 yılını verimli bir yıl olarak değerlendiriyoruz" dedi.

"Her geçen sene kaliteli anne sayımız artıyor"

Bu yıl toplam 145 yavrunun dünyaya geldiğini dile getiren Kaya, "2024 hedefimiz en az bu sayıyı yakalamak olacaktır. O nedenle her geçen sene kaliteli anne sayımız artıyor. Bu sene de o anneleri çiftleştireceğiz. İnşallah bu sayıyı 2023 yılının üstüne çıkacağız. Anne kedilerimiz laktasyon ve gebelik döneminde kilo kaybetti. Şu anda bunların gebelik için hazır hale gelmesi gerekiyor. Bu dönemde biraz daha kalorisi yüksek besinlerle besliyoruz" diye konuştu.