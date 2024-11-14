2023 Yılın En İyileri Ödülleri Taksim'de Sahiplerini Buldu

Ekonomi Gazetesi'nin aylık kültür, sanat ve yaşam dergisi Kitap tarafından, her yıl edebiyatı ve yayıncılığı desteklemek için verilen "Yılın En İyileri" ödülleri, Taksim'de sahiplerini buldu.

Bu sene "2023 Yılın En İyileri"nde 15 kategoride 18 ödül verildi. Törene edebiyat, sanat, basın yayın, iş ve gastronomi dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Ödül töreninde konuşan Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, Cumhuriyetin 100. yılını yaşayan şanslı nesiller olarak pek çok görev ve sorumluluk hissettiklerini belirterek, "Yayıncılık dünyamızda bu görev ve sorumluluğun bilinciyle pek çok eser ortaya konuldu. Bunlardan birisi de Cumhuriyet'in 100. yılında gazetemizde üç buçuk ay boyunca her gün yayınlanan 'Cumhuriyet'in Ekonomik Kronolojisi' isimli çok önemli bir çalışmaydı. Şimdi onun kitabı olacak." dedi.

Şüyün, 31 Mart'ta hayatını kaybeden Ekonomi Gazetesi yazarı Faruk Türkoğlu'nu anarak, "Kitap hazırlıkları süren bu çalışmayı, 'Ansiklopedik Ekonomi İş hayatı Sözlüğü', 'Neden Geç Kaldık Nasıl Yetişiriz' gibi kitaplara imza atan Faruk Türkoğlu hazırlamıştı. Geçtiğimiz yıl da gerçek bir kitap dostu, birçok kitaba imza atmış gazetemizin başyazarı Osman Saffet Arolat'ı yitirmiştik. Vefatının birinci yıl dönümünde 30 yıl birlikte çalıştığım Arolat ustayı da saygı sevgi ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Ödüller

Ödülün seçici kurulunda Şüyün'un yanı sıra Doğan Hızlan, Metin Celal, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal yer aldı.

"Yılın Çeviri Kitabı" ödülü Ali Volkan Erdemir'in tercüme ettiği "Haruki Murakami Sözlüğü"ne, "Yılın Yayınevi" ödülü Dergah Yayınları'na, "Ömür Boyu Emek" ödülü ise Adnan Özyalçıner'e verildi.

"Yılın Kurumsal Yayınevi" ödülü Pera Müzesi'nin, "Polisiye Edebiyata Katkı" ödülü Ercan Akbay'ın, "Yılın Telif Polisiye Kitabı" ödülü "Çocuk- Bir Başkomiser Aras Emre Polisiyesi" kitabı ile Cengiz Bahadır'ın oldu.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları "Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Seri" eseriyle, Necdet Buzbaş da "Cumhuriyetin 100. Yılında Gıda Sanayisinin 99 Yılı" eseriyle "Kitap Dergisi Özel Ödülü"ne değer görüldü.

"İş Dünyası İktisat Kitabı Ödülü" Daron Acemoğlu ve Simon Johnson'ın "İktidar ve Teknoloji" çalışmasına, "Yılın İş Dünyası Anı ve Deneyim Ödülü" Asım Kibar'ın "Güven En Değerli Servet" kitabına, "Yılın İş Dünyası Strateji Kitabı" Uygar Özesmi ve Selin Gücüm'ün kaleme aldığı "İyi Şirket" kitabına, "Yılın İş Dünyası Kurum Kitabı Ödülü" ise Sevecen Tunç'un yayına hazırladığı "İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven" çalışmasına verildi.

Rıdvan Akar ve Hilmi Hacaloğlu'nun kaleme aldığı "Hayat Problem Çözmekmiş-Dünya Devlerinin Türk Ortağı Erdal Aksoy'un Yaşam Öyküsü" adlı kitap da "Yılın İş Dünyası Biyografi Kitabı" özel ödülünün sahibi oldu.

"Yılın Telif Kitabı" ödülüne Murathan Mungan'ın "995 km" isimli romanı, Priscilla Mary Işın'ın "Osmanlı Mutfak Sözlüğü" kitabı ise "Yılın Gastronomi Kitabı" ödülüne layık bulundu.