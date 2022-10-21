2023 Yılı Bütçe Teklifi... Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Faiz Giderleri Geçen Yıla Göre İki Kat, Genel Bütçesi İse Üç Kat Arttı

TBMM’ye sunulan 2023 yılı bütçe teklifine göre; 2 trilyon 2100 milyar lira ödenek ayrılan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz giderleri için 565 milyar TL önerildi. 2021 yılında faiz giderlerine yaklaşık 181 milyar TL ödeyen Bakanlık, başlangıç ödeneği olarak 240 milyar TL’nin ayrıldığı 2022 yılının haziran ayına kadar 134 milyar TL faiz gideri harcaması yaptı.

TBMM'ye sunulan 2023 yılı bütçe teklifine göre; 2 trilyon 2100 milyar lira ödenek ayrılan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz giderleri için 565 milyar TL önerildi. 2021 yılında faiz giderlerine yaklaşık 181 milyar TL ödeyen Bakanlık, başlangıç ödeneği olarak 240 milyar TL'nin ayrıldığı 2022 yılının haziran ayına kadar 134 milyar TL faiz gideri harcaması yaptı.

2023 yılına ait Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi; 17 Ekim Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeye ilişkin yaptığı sunumda, "2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir" dedi.

Bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrılan bütçe 2 trilyon 210 milyar TL. Bakanlığa 2022 yılında 774 milyar 973 milyon 121 bin TL bütçe ayrıldı. Bu sene ise ödenek miktarı 2 trilyon 210 milyar 9 milyon 654 bin TL olarak belirlendi. Yani Bakanlık 2022 yılına oranla 2023 yılında yaklaşık 3 katı fazla harcama yapacak.

Bakalığın 2023 yılı için öngördüğü en büyük harcama kalemi ise 1 trilyon 277 milyar 344 milyon TL ile "cari transferler" oldu. Faiz giderlerine ayrılan ödenek ise 565 milyar TL. 2021 yılında faiz giderlerine yaklaşık 181 milyar TL ödeyen Bakanlık, başlangıç ödeneği olarak 240 milyar TL'nin ayrıldığı 2022 yılının haziran ayına kadar 134 milyar TL faiz gideri harcaması yaptı.