2023 Yılı Askerlik İstatistikleri: 328 Bin Yükümlü Silahaltına Alındı

Bu yıl 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, 101 bin 212'si bedelli ve 5 bin 890'ı dövizli askerlik hizmetine başvurdu. Bedelli askerlikten 26 milyar lira, dövizli askerlikten ise 33 milyon avro gelir elde edildi.

AA muhabirinin, Milli Savunma Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2026 yılı bütçesine ilişkin verilen sunum kitapçığından derlediği bilgiye göre, 26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren Askeralma Kanunu'nun ardından, 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.

Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlik hizmetinden sağlanan 33 milyon 757 bin 242 avro ise Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Haberler.com
