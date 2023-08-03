İZMİR Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın paylaştığı verilere göre 2023 ayının ilk 7 ayında 707 düzensiz göç olayında 19 bin 800 düzensiz göçmen yakalanırken, olaylarla ilgili organizatör olduğu değerlendirilen 76 kişi yakalandı.

2023'ün ilk 7 ayında 707 düzensiz göç olayı

İZMİR Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın paylaştığı verilere göre 2023 ayının ilk 7 ayında 707 düzensiz göç olayında 19 bin 800 düzensiz göçmen yakalanırken, olaylarla ilgili organizatör olduğu değerlendirilen 76 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi sitesinde, geçtiğimiz yıl rakamlarının da kıyas alındığı 2023 yılının ilk 7 ayına ait düzensiz göç verileri paylaşıldı. 3 Ağustos tarihine kadar olan olayların baz alındığı göç verilerinde geçtiğimiz yıla kıyasla sayılarda düşüş olduğu göze çarptı. Açıklanan rakamlara göre, 2022 yılında 826 olan düzensiz göç olayı sayısı 2023'ün ilk 7 ayında 707 olarak hesaplandı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve ekiplerce kurtarılan göçmen sayısı 2022 yılında 25 bin 460 iken 2023'ün ilk 7 ayında 19 bin 800 oldu.

12 göçmen hayatını kaybetti

Açıklanan verilerde denizlerde hayatını kaybeden göçmen sayısının da kıyaslanmalı olarak verildiği görüldü. Buna göre 2022 yılında 7 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, bu sayının 2023'ün ilk 7 ayında 12'ye yükseldiği görüldü. Yasa dışı göç olaylarını organize ettiği şüphesiyle 2022 yılında 174 organizatör yakalanırken 2023'ün ilk 7 ayında 76 şüpheli yakalandı.

Müşterek yakalamalara da yer verildi

Öte yandan, yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet birimlerinin müşterek düzenlediği operasyon verileri de bildirildi. Açıklamaya göre, 2023 yılında yapılan müşterek operasyonlarda, 62 düzensiz göç olayında, bin 499 göçmen ve 70 organizatörün yakalandığı bildirildi.