2023'ün en büyük Süper Ay'ının görüntüleri

Süper Ay'ın çeşitli görüntüleri

2023'ün en büyük süper ayının muhteşem manzarası Çarşamba günü gökyüzünü aydınlatarak harika görüntüler oluşturdu.

Çarşamba günü görülen Süper Ay yılın en büyük ve en parlak süper ayı, çünkü Ay dolunay halinde ve yıl içindeki yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğu pozisyonda bulunuyordu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)