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2023 TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı

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ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS) 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Ösym Eğitim Güncel Haberler

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