2023 Turkcell Süper Kupa Finali Şanlıurfa'da Oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu. Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında gerçekleşecek olan maç, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta yapılması planlanan ancak daha sonrasında iptal edilen Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadesine yer verildi.