2023 Turkcell Süper Kupa Finali Şanlıurfa'da Oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta yapılması planlanan ancak daha sonrasında iptal edilen Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadesine yer verildi.