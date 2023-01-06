2023 Tüketici Elektroniği Fuarı, ABD'nin Las Vegas Kentinde Başladı
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LAS VEGAS, 6 Ocak (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen teknoloji fuarı 2023 Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), Perşembe günü ABD'nin Las Vegas kentinde başladı.
LAS VEGAS, 6 Ocak (Xinhua) -- Dünyanın önde gelen teknoloji fuarı 2023 Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), Perşembe günü ABD'nin Las Vegas kentinde başladı.
CES'in organizatörü Consumer Technology Association'a (CTA) göre, Pazar gününe kadar sürecek olan fuara 170 ülke ve bölgeden 3.100'den fazla firma katılıyor.
Katılımcılar küresel markaların yeni teknolojilerini deneyimleyecek, düşünce liderlerinden teknolojinin geleceğini dinleyecek ve diğer katılımcılarla yüz yüze işbirliği yapacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel