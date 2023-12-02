2023 Tengchong Bilim İnsanları Forumu başladı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Tengchong şehrinde başlayan 2023 Tengchong Bilim İnsanları Forumu, uluslararası öncü bilim, biyotıp, enerji malzemeleri, dijital ekonomi ve kırsal alanların yeniden canlandırılması gibi konularda ortak akıl oluşturuyor.

KUNMİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Tengchong şehrinde başlayan 2023 Tengchong Bilim İnsanları Forumu, uluslararası öncü bilim, biyotıp, enerji malzemeleri, dijital ekonomi ve kırsal alanların yeniden canlandırılması gibi konularda ortak akıl oluşturuyor.

Cuma günü başlayan ve üç gün sürecek olan bilim ve yeşil kalkınma temalı forum kapsamında, bilimsel ve teknolojik başarıların endüstriyel dönüşümünü ve kullanımını teşvik etmek amacıyla alt forumlar, diyaloglar, yuvarlak masa toplantıları ve etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliğe 100'den fazla akademisyen, yurtiçi ve yurtdışından tanınmış 20'den fazla üniversitenin rektörü, 300'den fazla uzman ve akademisyenin yanı sıra 150'den fazla girişimci ve finansör katıldı.

Çin Komünist Partisi Yunnan Eyalet Komitesi Sekreteri Wang Ning, forumun, geçen yılki ilk etkinlikten bu yana, 100'den fazla ticari yatırım projesi ve 90'dan fazla yetenek tanıtım projesini içeren toplam 62 milyar yuanın (yaklaşık 8,7 milyar ABD doları) üzerinde yatırımın çekilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Wang, forumun aynı zamanda uluslararası bilimsel ve kültürel etkileşimler için yepyeni bir platform haline geldiğini kaydetti.

Yunnan eyalet yönetimi ile Çin Bilim ve Teknoloji Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bu yılki forumda iki bilim insanı da büyük araştırma başarılarından dolayı ödüllendirildi.