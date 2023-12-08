2023'te Yeni Enerjili Araç Satışları Dünya Genelinde 9,75 Milyon Adede Ulaştı

2023'ün ilk üç çeyreğindeki yeni enerjili araç (NEV) satışları dünya genelinde 9,75 milyon adede ulaşırken, Çin 6,28 milyon adet ile rakama yüzde 64'ten fazla katkı sağladı. Çin'deki NEV satışları, ülkenin toplam yeni otomobil satışlarının yüzde 29,8'ini oluşturuyor.

HAİKOU, 8 Aralık (Xinhua) -- 2023 Dünya Yeni Enerjili Araç Kongresi'nde açıklanan verilere göre, 2023'ün ilk üç çeyreğindeki yeni enerjili araç (NEV) satışları dünya genelinde 9,75 milyon adede ulaşırken, Çin 6,28 milyon adet ile rakama yüzde 64'ten fazla katkı sağladı.

Kongre, Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın merkezi Haikou'da 7-9 Aralık tarihlerinde düzenleniyor.

Çin'deki NEV satışları, ülkenin toplam yeni otomobil satışlarının yüzde 29,8'ini oluşturuyor. 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla, yeni enerjili araçların kümülatif küresel satışları ise yaklaşık 37,7 milyon adet olup, bunun yaklaşık yüzde 60'ını Çin'dekiler oluşturuyor.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, "Çin, yeni enerjili araçlar için dünyanın en büyük tüketici pazarını oluşturdu, verimli ve işbirliğine dayalı endüstriyel bir sistem kurdu ve otomobil endüstrisinin küresel dönüşümüne güçlü ivme kazandırdı" dedi.

Çin Mühendislik Akademisi öğretim görevlisi Li Jun, Çin'in otomobil endüstrisinin potansiyeline ilişkin olarak, Çin'in otomobil pazarında hala yaklaşık 200 milyon araçlık bir büyüme alanı olduğu görüşünde.

Li ayrıca, Çin'in otomobil pazarının 2055 yılı civarında 500 milyondan fazla araçla doygunluğa ulaşacağı tahmininde bulundu.