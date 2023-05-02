2023 Seul Festivali'ndeki Drone'lu Işık Gösterisi İzleyenleri Büyüledi
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SEUL, 2 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'da 8 günlük 2023 Seul Festivali etkinlikleri kapsamında Pazartesi günü Hangang Nehri kıyısındaki Ttukseom Park'ta drone'lar kullanılarak gerçekleştirilen ışık gösterileri düzenlendi.
SEUL, 2 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'da 8 günlük 2023 Seul Festivali etkinlikleri kapsamında Pazartesi günü Hangang Nehri kıyısındaki Ttukseom Park'ta drone'lar kullanılarak gerçekleştirilen ışık gösterileri düzenlendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel