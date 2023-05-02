Üye Girişi
Haberi Paylaş
2023 Seul Festivali'ndeki Drone'lu Işık Gösterisi İzleyenleri Büyüledi

2023 Seul Festivali'ndeki Drone'lu Işık Gösterisi İzleyenleri Büyüledi

Güncel Haberler

SEUL, 2 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'da 8 günlük 2023 Seul Festivali etkinlikleri kapsamında Pazartesi günü Hangang Nehri kıyısındaki Ttukseom Park'ta drone'lar kullanılarak gerçekleştirilen ışık gösterileri düzenlendi.

2023 Seul Festivali'ndeki Drone'lu Işık Gösterisi İzleyenleri BüyülediGüney Kore'nin başkenti Seul'deki Ttukseom Park'ta düzenlenen drone'lu ışık gösterisini izleyen insanlar, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

SEUL, 2 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'da 8 günlük 2023 Seul Festivali etkinlikleri kapsamında Pazartesi günü Hangang Nehri kıyısındaki Ttukseom Park'ta drone'lar kullanılarak gerçekleştirilen ışık gösterileri düzenlendi.

2023 Seul Festivali'ndeki Drone'lu Işık Gösterisi İzleyenleri BüyülediGüney Kore'nin başkenti Seul'deki Ttukseom Park'ta düzenlenen drone'lu ışık gösterisini izleyen insanlar, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

2023 Seul Festivali'ndeki Drone'lu Işık Gösterisi İzleyenleri BüyülediGüney Kore'nin başkenti Seul'deki Ttukseom Park'ta düzenlenen drone'lu ışık gösterisini izleyen insanlar, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

2023 Seul Festivali'ndeki Drone'lu Işık Gösterisi İzleyenleri BüyülediGüney Kore'nin başkenti Seul'deki Ttukseom Park'ta düzenlenen drone'lu ışık gösterisini izleyen insanlar, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

2023 Seul Festivali'ndeki Drone'lu Işık Gösterisi İzleyenleri BüyülediGüney Kore'nin başkenti Seul'deki Ttukseom Park'ta düzenlenen drone'lu ışık gösterisini izleyen insanlar, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Güney Kore Seul Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title