2023 Sedat Simavi Ödülleri Başvuruları Başladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 2023 Sedat Simavi Ödülleri için başvurular alınmaya başlandı. Ödüller gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına verilen "2023 Sedat Simavi Ödülleri"ne başvurular alınmaya başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl 47.si verilecek ödüller gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında takdim edilecek.

Adayların bir dalda ve bir eserle başvurabildiği yarışmada, kolektif çalışmalar da ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabiliyor.

Gazetecilik, radyo-televizyon ve karikatür dalı adaylarının ve eserinin TGC Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınıyor. Fen ve sağlık bilimleri dallarındaki eserin son 5 yıl içinde, diğer dallarda ise son bir yılda yayınlanmış olması gerekiyor. Bu dallara yabancı dille yayınlanmış eserlerle de başvuru yapılabiliyor.

Başvuruları, 30 Eylül'de sona erecek yarışmanın ödülleri aralık ayında düzenlenecek törende takdim edilecek.