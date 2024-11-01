2023 Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketimi 1 Milyon 706 Bin 480 Terajul

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketiminin 1 milyon 706 bin 480 terajul olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı. Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri Araştırması, TÜİK tarafından, imalat sanayi ve inşaat sektörlerini kapsayacak biçimde, örnekleme yöntemiyle seçilen ve sektörün tümünü temsil edecek 24 bin 626 girişime uygulanan bilgisayar destekli web görüşmesi yöntemi ile gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, girişimlerin 2023 referans yılında nihai olarak tükettikleri enerji kaynaklarına ait bilgiler derlendi. İlk kez yayımlanan bülten ile imalat sanayi ve inşaat sektörü ayrıntısında enerji ürünlerinin sektörel tüketimine ait istatistikler sunuldu.

Buna göre; sanayi sektöründe 2023 yılında toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 706 bin 480 terajul oldu. Alt sektörler itibarıyla nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,6 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 22,4 ile ana metal sanayii, yüzde 9,4 ile gıda ürünleri imalatı ve yüzde 7,5 ile tekstil ürünlerinin imalatı sektörleri takip etti. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 7 olurken inşaat sektörünün payı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

ELEKTRİK EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; yüzde 27,9 ile elektrik, yüzde 24,6 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 23,4 ile doğal gaz ve yüzde 12,6 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu. Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 28,6 ile petrol ürünleri oldu. Bu sektörde, petrol ürünlerini yüzde 28 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 19,2 ile doğal gaz ve yüzde 12,8 ile elektrik takip etti.