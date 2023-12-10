2023 Nobel Barış Ödülü Narges Mohammadi'nin yerine çocuklarına verildi

- 2023 Nobel Barış Ödülü törenle sahibini buldu

Ödülü Narges Mohammadi'nin yerine çocukları aldı

OSLO - 2023 Nobel Barış Ödülü, Norveç'te düzenlenen törenle sahibini buldu. Ödül, Narges Mohammadi'nin cezaevinde bulunması nedeniyle çocukları Kiana ve Ali Rahmani'ye verildi.

Nobel Barış Ödülü, Norveç'in başkenti Oslo'da bugün düzenlenen törenle sahibini buldu. Geçtiğimiz ekim ayında " İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı insan hakları ve özgürlükleri" mücadelesinden dolayı ödülü kazandığı açıklanan Narges Mohammadi ise Oslo Belediye Binası'ndaki törene katılamadı. İran tarafından 13 kez tutuklanan, 5 kez mahkum edilen, 31 yıl hapis cezasına çarptırılan ve şu anda cezaevinde bulunan Mohommadi'nin yerine Nobel madalyası, Nobel diploması ve 11 milyon İsveç kronu tutarındaki çek, çocukları Kiana ile Ali Rahmani'ye teslim edildi.

Törende annesi tarafından cezaevinde yazılan mektubu okuyan Kiana Rahmani, "İran halkı azimle baskı ve otoriterliğin üstesinden gelecektir. Hiç şüpheniz olmasın, bu kesin" dedi.