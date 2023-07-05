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2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing'de Başladı

2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing'de Başladı

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BEİJİNG, 5 Temmuz 2023 (Xinhua) -- 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı 4-7 Temmuz tarihlerinde Beijing'de düzenleniyor.

2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing'de BaşladıÇin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nda sergilenen sanal gerçeklik destekli çok yönlü yürüme bandını tanıtan görevli, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 5 Temmuz 2023 (Xinhua) -- 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı 4-7 Temmuz tarihlerinde Beijing'de düzenleniyor.

2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing'de BaşladıÇin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nda sergilenen otomatik teslimat aracı, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing'de BaşladıÇin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nda sergilenen yeni enerji güç üretimi modeli, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing'de BaşladıÇin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nda sergilenen araç güvenlik simülasyon platformunun özelliklerini gösteren görevli (sağda), 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing'de BaşladıÇin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nda sergilenen insansız teslimat aracı, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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