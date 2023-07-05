2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı Beijing'de Başladı

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nda sergilenen sanal gerçeklik destekli çok yönlü yürüme bandını tanıtan görevli, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)
BEİJİNG, 5 Temmuz 2023 (Xinhua) -- 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı 4-7 Temmuz tarihlerinde Beijing'de düzenleniyor.
Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nda sergilenen otomatik teslimat aracı, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nda sergilenen yeni enerji güç üretimi modeli, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nda sergilenen araç güvenlik simülasyon platformunun özelliklerini gösteren görevli (sağda), 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'nda sergilenen insansız teslimat aracı, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)