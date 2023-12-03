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2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Gerçekleştirildi

3 Aralık 2023 14:39 Son Güncelleme: 14:40 Abone Ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 7 il ve 9 sınav merkezindeki 47 binada 22 bin 15 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularına ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.